В России «Пушкинскую карту» могут распространить на детей с семи лет

Министр культуры Российской Федерации Ольгу Любимову попросили распространить действие «Пушкинской карты» на детей в возрасте от семи до четырнадцати лет, проживающих в малоимущих семьях. С таким предложением выступил замглавы комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он считает, что личность начинает формироваться еще в детском возрасте, поэтому им тоже важно посещать культурные мероприятия. Сейчас же «Пушкинская карта» доступна молодежи в возрасте от 14-ти до 22-х лет.

Как пишет ТАСС, программу «Пушкинской карты» могут распространить уже в 2024 году. Достаточно будет заявления от родителей или законных представителей.

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