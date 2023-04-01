Петербуржцам рассказали, сколько надо смеяться для похудения

Хотите похудеть, но совсем не хотите сидеть на жестких диетах? Тогда вам на помощь придет … смех! Об этом заявили в Роспотребнадзоре Петербурга.

Как говорят в ведомстве, в Америке ученые провели исследование на эту тему. Они посадили 90 волонтеров-студентов перед экранами телевизоров. им дали посмотреть нарезку из комедийных фильмов. Специалисты наблюдали за дыханием и сердечным ритмом волонтеров.

Как итог, выяснилось, что во время смеха сгорает на 20% калорий больше, чем когда вы находитесь в спокойном состоянии. Интересно и то, что молодые люди смеются активнее девушек.

Чтобы сбросить два килограмма за год, нужно хохотать по 10-15 минут в день, вот только одно условие — смеяться надо в полный голос. При смехе у человека задействовано около 80 группы мышц по всему телу.

Казалось бы, нужно просто смеяться, однако до результата надо «досмеяться».

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали, сколько надо смеяться для похудения
Лжеминеры заставили выбежать на улицу почти тысячу петербуржцев
В Ленобласти осудят 37-летнюю виновницу ДТП
В Петербурге собрались реставрировать дом с образом Мефистофеля
Белгородца подозревают в обмане пенсионерки из Санкт-Петербурга
Петербуржец угнал авто у бывшего работодателя
Петербургский завод Toyota теперь собственность «НАМИ»
Проспект Ленина в Колпино окажется вне зоны доступа