Петербуржцам рассказали, сколько надо смеяться для похудения

Хотите похудеть, но совсем не хотите сидеть на жестких диетах? Тогда вам на помощь придет … смех! Об этом заявили в Роспотребнадзоре Петербурга.

Как говорят в ведомстве, в Америке ученые провели исследование на эту тему. Они посадили 90 волонтеров-студентов перед экранами телевизоров. им дали посмотреть нарезку из комедийных фильмов. Специалисты наблюдали за дыханием и сердечным ритмом волонтеров.

Как итог, выяснилось, что во время смеха сгорает на 20% калорий больше, чем когда вы находитесь в спокойном состоянии. Интересно и то, что молодые люди смеются активнее девушек.

Чтобы сбросить два килограмма за год, нужно хохотать по 10-15 минут в день, вот только одно условие — смеяться надо в полный голос. При смехе у человека задействовано около 80 группы мышц по всему телу.

Казалось бы, нужно просто смеяться, однако до результата надо «досмеяться».