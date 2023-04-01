Житель Ленобласти украл поломанную «Газель»

Что только не воруют… Так, 17 марта 2023 года в полицию Петербурга пришел 36-летний мужчина. Он рассказал, что в период с 22 декабря по 17 марта кто-то с улицы Ясной в городе Янино стащил его «Газель». Вот только вору не фортануло, ведь машина была нерабочей.

Тогда было заведено уголовное дело по статье о краже. Так, 31 марта полицейским таки удалось отыскать подозреваемого. Его нашли во Всеволожском районе — это был 31-летний неработающий житель Карелии.

Как рассказал мужчина, он 3 марта отбуксировал этот автомобиль, разобрал его на запчасти, а после продал. Подозреваемый задержан на основании статье 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что в Петербург солнце в марте особо заглядывать не хотело. Всего три дня оно порадовало местных жителей и гостей на этот раз. Синоптик Колесов рассказал, сколько времени грело солнце петербуржцев еще год назад.

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