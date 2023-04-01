В Ленобласти отыскали мошенников, обманывавших пенсионеров

Мошенники вовсю «развиваются» и «пашут», но и полицейские не сдаются — отлавливают их. Так, еще 9 марта в отделение полиции пришла 83-летняя женщина. Она заявила, что к ее квартире пришел неизвестный и представился сотрудником энергетической компании.

Он убедил пенсионерку купить два газоанализатора общей стоимостью 10 000 рублей. После этого правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

Так, 28 марта, сотрудники полиции отыскали подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Республики Крым. Его нашли на Херсонской улице. Его поймали за совершение аналогичного преступления. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, говорят в полиции.

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти украл поломанную «Газель». После он разобрал машину и распродал все на запчасти.