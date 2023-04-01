В колледжах Петербурга появится еще две тысячи бюджетных мест

В петербургских колледжах откроется дополнительно две тысячи бюджетных мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях.

Как выяснилось, из числа этих двух тысяч мест — пятьсот будут в колледжах при вузах. Такую информацию предоставила вице-губернатор Ирина Потехина в рамках прямого эфира.

Она также добавила, что сейчас у города имеется серьезный запрос на высококвалифицированных работников. По ее словам, нужно увеличить их число в четыре раза. Именно поэтому было принято решение увеличивать количество бюджетные места в колледжах.

Ранее сообщалось, что совсем недавно в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. После этого интерес россиян к изучению китайского значительно вырос. Более того, и работодатели стали приглядываться к соискателям, которые знают этот язык.

общество


 

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