В Петербурге мужчина набросился с ножом на собственную мать ради денег

Вчера, 1 апреля, в полицию обратился 20-летний житель Петербурга. Он рассказал, что в квартире на Кондратьевском проспекте его дядя с ножом напал на его бабушку (мать дяди) и отобрал у нее деньги.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мужчина отобрал у нее 2 000 рублей, а после сбежал с места происшествия. Нож у него изъяли.

Заведено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, говорят в полиции.

Ранее сообщалось, что в субботу, 1 апреля, в полицию Калининского района пришла жительница Северной столицы, она рассказала, что мошенники воспользовались доверчивостью ее пожилой тети. Подробнее о том, что же произошло и какую схему мошенники применили на этот раз в отношении пенсионерки, вы можете прочесть в нашем материале.