Лже-Центробанк оставил пенсионерку без денег

Кажется, мошенники не устают мучить петербургских пенсионеров. В субботу, 1 апреля, в полицию Калининского района пришла жительница Северной столицы, она рассказала, что мошенники воспользовались доверчивостью ее пожилой тети.

На этот раз мошенники обманули женщину 1949 года рождения. С 30 марта по 1 апреля ей звонил неизвестный и говорил, что он — сотрудник Центрального банка РФ.

Как пишет «Табло СМИ«, мужчина убедил ее в том, что с ее счета пытаются украсть деньги. Чтобы мошенникам не удалось этого сделать, ей предложили перевести деньги на некий безопасный счет. Пенсионерка поверила и отдала мошенникам 279,7 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее стало известно, что 1 апреля 2023 года криминальная сводка Ленобласти пополнилась еще одним преступлением. О ножевом ранении в поселке Шушары на Первомайской улице поступил сигнал в полицию.