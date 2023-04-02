В Шушарах мужчину задержали за понажовщину

Так, 1 апреля 2023 года криминальная сводка Ленобласти пополнилась еще одним преступлением. О ножевом ранении в поселке Шушары на Первомайской улице поступил сигнал в полицию.

Так, прибывшие на место происшествия полицейские увидели, что у подъезда с ножевыми ранениями лежит 38-летний мужчина. Он житель этого дома. Его пришлось госпитализировать в медучреждение.

В этот же день на Пушкинской улице полиция задержала и подозреваемого. Им оказался мужчина, который и сообщил правоохранительным органам о происшествии.

Сейчас он задержан, планируется завести уголовное дело.

Ранее сообщалось, что первое апреля обернулось для некоторых жителей Ленобласти совсем не смехом, а довольно серьезным дорожно-транспортным происшествием — смертельным. К сожалению, погибла 8-месячная девочка. Подробнее читайте в нашем материале.