В Ленобласти мужчина по пьяни поджёг «ВАЗ»

Что только люди не делают на пьяную голову — в том числе за счет таких «кадров» преступная сводка Ленобласти расширяется. На этот раз в петербургском министерстве внутренних дел рассказали о поджигателе авто.

Так, по данным пресс-службы ведомства, 21-летний молодой человек принял решение поджечь «ВАЗ-2104». По информации правоохранительных органов, в пьяном состоянии он обошел авто, открыл багажник, пролил все из пластиковой канистры бензин, а после и поджег авто. Уточняется, что молодой человек был пассажиром этого авто.

Однако досталось в результате еще и водителю — за управление автомобилем без регистрационных номеров. Что касается пассажира-поджигателя, то он получил статью об умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее сообщалось, что вчера, 1 апреля, в полицию обратился 20-летний житель Петербурга. Он рассказал, что в квартире на Кондратьевском проспекте его дядя с ножом напал на его бабушку (мать дяди) и отобрал у нее деньги.