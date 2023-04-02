В Петербурге мужчины ножами защищали от сноса незаконный павильон

В Калининском районе Петербурга задержали двух мужчин — представителей Закавказья. Причина — они угрожали безопасности граждан, когда защищали от сноса незаконно установленный ларек. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, все случилось 29 марта. В этот день в полицию поступил сигнал, что неизвестный мужчина на улице Брянцева угрожает ножом. На месте происшествия правоохранительные органы задержали его и его сообщника, говорят в ведомстве.

У них хотели эвакуировать незаконный павильон. Чтобы этому помешать, они наехали автомобилем на тротуар, где было полно людей. А после стали и вовсе размахивать ножами в сторону проходящих мимо граждан. Один из них стремительно скрылся. Однако его выловили 31 марта на Школьной улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».