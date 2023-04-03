Задолженность за тепловую энергию теперь можно оплатить в рассрочку

Задолженность за тепловую энергию теперь можно оплатить в рассрочку
Фото: Петербургтеплоэнерго

В ООО «Петербургтеплоэнерго» заявили, что готовы пойти навстречу потребителям, накопившим задолженность за тепловую энергию свыше трех расчетных периодов, и заключать с должниками договоры о рассрочке оплаты на срок до трех лет. Для этого нужно составить заявление о предоставлении рассрочки на оплату задолженности и направить:

  • обычной почтой по адресу 190900, Санкт-Петербург, ВОХ 1305
  • на электронную почту office@ptenergo.ru.

Как напоминают в компании, несвоевременная оплата тепла и наличие задолженности могут привести к наложению взысканий на денежные средства на всех счетах, в том числе и на пенсионные выплаты. Могут быть наложены запреты на регистрационные действия в отношении транспорта и недвижимости и введены ограничения на выезд из РФ. Наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Так, в марте 2023 года в Приозерском районе Ленинградской области компанией был проведен совместный выезд с судебными приставами-исполнителями по должникам, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. После совместного визита должникам пришлось оплатить свои долговые обязательства. У одного из должников арестовали автомобиль, хотя стоит отметить, что арест имущества — крайняя мера, которая применяется в случаях, когда все другие исполнительные действия выполнены.

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