В «Петербургтеплоэнерго» назначили даты температурных испытаний тепловых сетей

В компании «Петербургтеплоэнерго» в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2023-2024 назначили даты и места проведения температурных испытаний тепловых сетей. Все они пройдут в Курортном районе города Санкт-Петербурга.

В целях безопасности в день проведения испытаний с 8.00 до 18.00 часов от тепловых сетей будут отключены отопительные системы детских и лечебных учреждений и приостановлена подача горячей воды потребителям.

4 апреля 2023 г. испытания будут проводиться в п. Песочный на трубопроводах в квартале, ограниченном улицами Новостроек, Краснофлотской и Ленинградской.

6 апреля 2023 г. — в квартале г. Песочный, ограниченном набережной р. Сестры, площадью Свободы, улицей Володарского, Северным переулком и Приморским шоссе.

11 апреля 2023 г. испытания пройдут на тепловых сетях п. Молодежный, расположенных в границах улицы Волго-Донской, Октябрьской железной дорогой, Приморским шоссе и Финским заливом.

Общая протяженность тепловых сетей, которые предстоит проверить на температурную устойчивость к максимальным нагрузкам составит 8,8 км. При обнаружении парения, вытекания горячей воды, провалов грунта в «Петербургтеплоэнерго» рекомендует сообщить по экстренным телефонам 004, 112, а также телефоны аварийных служб Общества +7(812) 233-00-08, +7(812) 434-00-16.