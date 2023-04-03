В Париже решили запретить аренду электросамокатов

К такому средству передвижения как электросамокат все относятся по-разному. Есть те, кто видит в этом быстрый способ добраться из точки А в точку В, есть те, кто видит в этом развлечение, а имеются и те, кто воспринимает его как источник травм.

Так, в Париже прошел городской консультативный референдум. Со слов мэра города Анн Идальго, так власти решили узнать, как же к аренде самокатов относятся жители Парижа. В совокупности в голосовании приняли участие 103 тысячи человек (всего в Париже живет 1,3 миллиона человек, зарегистрированных в качестве избирателей), пишет 110km.

Как итог, 90% опрошенных высказались против аренды электросамокатов. Власти прислушались к мнению горожан, с 1 сентября их аренда в городе будет запрещена, но их можно будет купить в частном порядке, пишет издание ТАСС.