Подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Треповой изберут меру пресечения в Москве

Подозреваемую в убийстве в Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского этапируют в Москву для избрания меры пресечения. О том, что Дарью Трепову этапируют, рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.
«Меру пресечения, скорее всего, ей будут избирать в Москве», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что следствие будет ходатайствовать о заключении девушки под стражу.
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