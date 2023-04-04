Подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Треповой изберут меру пресечения в Москве

Подозреваемую в убийстве в Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского этапируют в Москву для избрания меры пресечения. О том, что Дарью Трепову этапируют, рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

«Меру пресечения, скорее всего, ей будут избирать в Москве», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что следствие будет ходатайствовать о заключении девушки под стражу.