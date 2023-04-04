Среди пострадавших во время взрыва на Университетской набережной пострадали 5 студентов СПбГУ

По информации на утро 4 апреля, стало известно, что во время взрыва на Университетской набережной в Петербурге пострадали пять студентов СПбГУ. Соответствующая информация появилась на сайте самого вуза.
Универсантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе на базе Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ.
Также сообщается, что сами студенты-пострадавшие попросили вуз не публиковать информацию о них как об участниках инцидента.
Ранее сообщалось, что подозреваемую в убийстве в Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского этапируют в Москву для избрания меры пресечения. Информацию об этом разгласил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Рассказываем, кто подозревается в произошедшем и по какой статье, сколько пострадавших и в каком они состоянии, какие версии есть у следственных органов.