В Кировском районе загорелся погрузчик

Сегодня, 4 апреля, около 00.59 в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступил сигнал о возгорании. Все случилось в Кировском районе города, если быть точнее, — по адресу Корабельная улица, 6. Об этом пресс-служба МЧСников рассказывает в своем телеграм-канале.

Когда сотрудники ведомства выехали на место происшествия, выяснилось, что в металлическом ангаре размером 20х60 метров происходило горение погрузчика на площади 10 «квадратов».

В 01:35 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало в ведомство.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в 01:27 4 апреля пожар случился в Калининском районе на проспекте Просвещения, 69. По этому адресу в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 «квадратов».