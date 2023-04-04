В Калининском районе Петербурга ночью 4 апреля всполыхнула квартира

К сожалению, сотрудники петербургского министерства чрезвычайных ситуаций сегодня, 4 апреля, не остались без работы. К тушению пожаров пришлось приступить уже глубокой ночью с 3 на 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 01:27 4 апреля пожар случился в Калининском районе на проспекте Просвещения, 69. По этому адресу в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 «квадратов» происходило горение обстановки на площади трех квадратов.

В 01:53 пожар специалисты смогли ликвидировать. Какой-либо информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 апреля, стало известно, что Гонконг отменил требования о тестах на ковид для прибывающих путешественников.

пожар


 

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