Гонконг отменил требование о тестах на ковид от туристов

Кажется, с коронавирусом уже все окончательно начинают мириться. Что ж, не удается победить целиком и полностью, приходится принимать его правила игры. Больше других от коронавирусной инфекции пострадала сфера туризма — ограничение полетов, постоянные сдачи тестов, карантины по приезде и прочие прелести.

Сегодня, 4 апреля, стало известно, что Гонконг отменил требования о тестах на ковид для прибывающих путешественников.

«Отменены требования о сдачи экспресс-теста на антиген (RAT) или ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии в Гонконг», — сообщает Генконсульство России в Гонконге.

Ранее сообщалось, что Жители Российской Федерации продолжают сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Все-таки пока страх заразиться горожан не отпускает. Оно и понятно, болезнь у многих протекает вовсе не как банальное ОРВИ, хотя и то может вдарить еще как.

Рассказываем, как обстоят дела с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в нашей стране на сегодняшний день. С полным текстом вы можете ознакомиться в нашем материале по ссылке.