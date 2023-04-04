Россияне сдали еще 50 тысяч тестов на коронавирус

Жители Российской Федерации продолжают сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Все-таки пока страх заразиться горожан не отпускает. Оно и понятно, болезнь у многих протекает вовсе не как банальное ОРВИ, хотя и то может вдарить еще как.

Из самых «безобидных» симптомов — температура да кашель, но вполне могут «бонусом» прийти потеря ощущений запахов и вкусов, а также поражение легких. Штаммов тоже немало, от традиционного до «Кракена» с «Омикроном».

Как говорят в Управлении Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 333,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 50 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в России ученые начали разработку собственного контрастного вещества на базе церия и гадолиния. Его особенность — минимальная токсичность. Это необходимо для проведения такой процедуры как МРТ.