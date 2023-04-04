В России разрабатывают уникальное контрастное вещество для МРТ

В России ученые начали разработку собственного контрастного вещества на базе церия и гадолиния. Его особенность — минимальная токсичность. Это необходимо для проведения такой процедуры как МРТ. Об этом сообщается в телеграм-канале «Наука.РФ».

Уточняется, что добиться этого удалось благодаря особой «упаковке» для атомов гадолиния. Ранее этот элемент также использовали в контрастных веществах, вот только он имел свойство накапливаться в почках. Это приводило к сбоям в работе органов.

Сейчас же разработка не позволит этому токсичному металлу проникать в клетки.

Это вещество — первый отечественный контраст для МРТ. Это сильно упростит проведение исследований в России.

Ранее сообщалось, что коронавирус пока не хочет отступать от границ России, от Санкт-Петербурга в частности. Пока что жители продолжают и заражаться, и попадать в больницы города с осложнениями от этого заболевания.