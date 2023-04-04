Ковид напал на 998 жителей Петербурга

Коронавирус пока не хочет отступать от границ России, от Санкт-Петербурга в частности. Пока что жители продолжают и заражаться, и попадать в больницы города с осложнениями от этого заболевания.

Так, например, только за минувшие сутки — 3 апреля — коронавирусной инфекцией заразились 998 жителей города. К счастью, это все-таки меньше, чем сутками ранее, однако цифра все-таки внушительная, пишет nwpress.

Интересно и то, что в больницы города с различными осложнениями на фоне болезни попал 121 житель. Врачи напоминают, что важно соблюдать меры предосторожности. Например, совсем не будет лишним вакцинироваться и ревакцинироваться, носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками.

Есть и хорошие новости — 1399 жителей города смогли побороть болезнь, получили отрицательные тесты.