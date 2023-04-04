Ковид напал на 998 жителей Петербурга

Коронавирус пока не хочет отступать от границ России, от Санкт-Петербурга в частности. Пока что жители продолжают и заражаться, и попадать в больницы города с осложнениями от этого заболевания.

Так, например, только за минувшие сутки — 3 апреля — коронавирусной инфекцией заразились 998 жителей города. К счастью, это все-таки меньше, чем сутками ранее, однако цифра все-таки внушительная, пишет nwpress.

Интересно и то, что в больницы города с различными осложнениями на фоне болезни попал 121 житель. Врачи напоминают, что важно соблюдать меры предосторожности. Например, совсем не будет лишним вакцинироваться и ревакцинироваться, носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками.

Есть и хорошие новости — 1399 жителей города смогли побороть болезнь, получили отрицательные тесты.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ковид напал на 998 жителей Петербурга
Петербурженка сдала своего сына полиции
Петербуржцы подали свыше 40 тысяч заявлений на зачисление первоклассников
В Петербурге подрос индекс качества городской среды
Джиган просит Самойлову его простить
Кинематографам Петербурга выделят 200 миллионов рублей
Петербуржцы стали реже интересоваться турами по раннему бронированию
Из-за саммита Россия-Африка для части большегрузов закроют проезд по КАДу