Сироты смогут первоочерёдно попадать на прием в органы власти Петербурга

В среду, 5 апреля, состоялось еще одно пленарное заседание петербургского ЗакСа. На нем парламентарии приняли в третьем чтении проект закона, который дает право на первоочередной прием в органах городской или муниципальной власти для студентов, если те потеряли своих родителей в период обучения. Об этом сообщает пресс-служба парламента Петербурга в своих социальных сетях.

Как говорят в телеграм-канале ведомства, такая мера поддержки распространяется на девушек и молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Как говорят авторы законопроекта, эти молодые люди еще не имеют достаточного опыта и знаний, чтобы адаптироваться в новых условиях.

Поддержка города поможет им реализовать свою юридические и имущественные права.

Ранее сообщалось, что депутаты одобрили законопроект о поддержке НКО, которые занимаются социальной и психологической адаптацией ветеранов боевых действий и членов их семей.