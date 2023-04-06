Движение по Петровскому проспекту закроют более чем на год

В Петербурге Петровский проспект решили закрыть более чем на год. Причина — работы по прокладке инженерных сетей. Об этом рассказали в пресс-службе местного комитета по транспорту.

Уточняется, что движение транспорта приостановлено с 6 апреля 2023 года и до 3 августа 2024 года. В комитете по транспорту уточняют, что работы коснутся участка от Петровской площади до Ремесленной улицы.

Как же объехать закрытый участок? Автомобилистам предлагают проехать по улице Савиной, Большому Петровскому мосту, Южной дороге, Крестовскому проспекту, Спортивной улице, Лазаревскому мосту, Пионерской и Новоладожской улицам.