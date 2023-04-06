Объект культурного наследия на Фонтанке решили продать на торгах

Дореволюционное здание на набережной реки Фонтанки, 163 решили продать на торгах. Речь идет о «Доме Чанжина». Здание было построено еще в 1835 году, оно считается объектом культурного наследия.

Начальная цена лота — 120 миллионов рублей. Общая площадь здания достигает 2,5 тысячи квадратных метров. Дом расселили еще в 2010 году, позднее — в 2015 году — дом хотели передать в пользование Гидрометеорологическому университету на безвозмездной основе, пишет «Деловой Петербург».

Однако этого так и не произошло, а сейчас здание никак не используется, его законсервировали и обтянули строительной сеткой.

Ранее сообщалось, что парламентарии утвердили 21 члена нового состава Общественной палаты Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга в своих социальных сетях.