Парламент Петербурга утвердил треть нового состава Общественной палаты

Парламентарии утвердили 21 члена нового состава Общественной палаты Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга в своих социальных сетях.

Согласно закону, Общественная палата состоит из 63 членов. Треть утверждает ЗакС по представлению некоммерческих организаций. Еще треть утверждает губернатор города по заявкам структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

После этого уже избранные члены палаты определят оставшуюся треть из числа кандидатов от местных общественных организаций. Полномочия членов Общественной палаты длятся три года.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин провёл встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Последний приехал в Москву 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля на своем сайте.