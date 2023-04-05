Президент России Путин и Президент Республики Беларуси Лукашенко провели переговоры

Президент Владимир Путин провёл встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Последний приехал в Москву 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля на своем сайте.

Перед тем как начать переговоры российский президент Владимир Путин подчеркнул, что государства достигли высоких результатов в части экономики. Так, за год товарооборот вырос на 12% — до 45 млрд долларов, говорят в Кремле.

Лукашенко в свою очередь обратил внимание на то, что страны смогли выдержать испытания. Он также считает, что государства и дальше смогут справиться с трудностями, передает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали магазинного грабителя. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел. Подробнее вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.