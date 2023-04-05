В Ленобласти поймали магазинного грабителя

Полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали магазинного грабителя. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел.

Так, еще 31 марта в полицию поступило сообщение об открытом хищении товара из сетевого магазина в поселке Кобрино. Как выяснилось, посетитель применил сил в отношении товароведа, после украл товар со стеллажей и убежал.

Ущерб оценен в 11 500 рублей. Заведено уголовное дело по статье о грабеже. Уже 2 апреля был задержан подозреваемый — 19-летний неработающий местный житель.

Ранее сообщалось, что еще 3 апреля в полицию поступило сообщение, что у дома 40 корпус 1 по улице Есенина лежит мужчина без сознания, со следами крови на лице. Пострадавшим оказался 46-летний мужчина. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.