Житель Ленобласти за конфликт отправил мужчину в нокаут

Еще 3 апреля в полицию поступило сообщение, что у дома 40 корпус 1 по улице Есенина лежит мужчина без сознания, со следами крови на лице. Пострадавшим оказался 46-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать в медучреждение. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, другой мужчина в ходе конфликта ударил его рукой в лицо, а после сбежал с места происшествия. Так, уже 4 апреля полиция отыскала 44-летнего подозреваемого.

Как выяснилось, в тот день он был пьян и сам спровоцировал конфликт. Правда, сразу же после удара он сам и вызвал скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Центрального района задержали подозреваемого в угоне арендованного автомобиля.