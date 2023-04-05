Пьяный петербуржец угнал арендованное авто и загремел в полицию

Сотрудники полиции Центрального района задержали подозреваемого в угоне арендованного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

Так, 2 апреля в Невском районе остановили 38-летнего мужчину, так как он стал участником ДТП. Так, он был за рулем «Дэу Нексия» с внешними признаками алкогольного опьянения. Более того, прав на авто у него тоже не было.

Так, 3 апреля мужчину арестовали на 10 суток. На следующий день в полицию пришла 35-летняя женщина, которая рассказала об угоне именно этого авто.

Ранее сообщалось, что 3 апреля вечером 3 апреля 37-летний местный житель сообщил, что у него на Звенигородской улице неизвестные угнали принадлежащую ему «Ладу Приора». Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.