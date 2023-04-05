В Петербурге нашли двух подозреваемых в угоне

Сотрудники полиции Центрального района задержали двух подозреваемых в угоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что 3 апреля вечером 3 апреля 37-летний местный житель сообщил, что у него на Звенигородской улице неизвестные угнали принадлежащую ему «Ладу Приора».

На следующий день правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о краже. В этот же день, в 05:00, у дома 25 по Варшавской улице угнанный автомобиль был обнаружен.

По подозрению были задержаны двое мужчин 48 и 50 лет, жители Московского района Санкт-Петербурга. Автомобиль передан владельцу, говорят в полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские Курортного района задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Подробнее читайте в нашем материале по ссылке.