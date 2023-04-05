В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

Полицейские Курортного района задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что 1 апреля в ночное время в полицию пришел 26-летний предприниматель. Он рассказал, что накануне в его магазин пришел мужчина в сильно пьяном состоянии. С ножом в руке он повредил кассовый аппарат, попытался похитить пачку сигарет и бутылку лимонада, однако ничего не похитил и с места происшествия скрылся.

Уже 4 апреля его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что объявленный в федеральный розыск задержан полицейскими в Санкт-Петербурге. Задержанный — неоднократно судимый 39-летний уроженец города Петрокрепость.