Петербургская полиция задержала мужчину из федерального розыска

Объявленный в федеральный розыск задержан полицейскими в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Так, 4 апреля на проспекте Солидарности поймали мужчину, который находился в федеральном розыске. Задержанный — неоднократно судимый 39-летний уроженец города Петрокрепость Кировского района Ленинградской области.

По имеющейся информации, в декабре 2021 года мужчина похитил восемь тысяч рублей с банковского счета женщины.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. О факте задержания сообщено инициатору розыска.

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