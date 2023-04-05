В Петербурге хотят оказывать поддержку экспортерам отечественной продукции

Депутаты приняли за основу законопроект о поддержке петербургских экспортеров отечественной продукции. Решение было принято на пленарном заседании Законодательного собрания Петербурга 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Так, в первую очередь речь идет о промышленных предприятиях и организациях, обеспечивающих внешнеэкономическую деятельность. Депутаты предложили оказывать им содействие в продвижении на зарубежных рынках.

Также политики считают, что им нужно оказывать финансовую и имущественную помощь, помогать в части государственных гарантий по обязательствам.

По мнению авторов проекта закона, это поможет дальнейшему росту городской экономики и развитию экспорта высокотехнологичной продукции.

Ранее сообщалось, что парламентарии приняли в третьем чтении проект закона, который дает право на первоочередной прием в органах городской или муниципальной власти.