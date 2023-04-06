На Дальневосточном проспекте автомобилист устроил стрельбу

Среда, 5 апреля, не обошлась для Северной столицы без происшествий. На этот раз стало известно, что произошла стрельба на Дальневосточном проспекте. Сигнал о ней поступил в отделение полиции в Невском районе города.

Как сообщает «Табло СМИ» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, в авто Daewoo Matiz начал стрелять водитель машины Mitsubishi Pajero. Сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват».

Стрелок начал пальбу по переднему стеклу, за рулем Daewoo Matiz был 26-летний молодой человек. В этот же день полицейские нашли на проспекте Большевиков машину стрелка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Петровский проспект решили закрыть более чем на год. Причина — работы по прокладке инженерных сетей. Об этом рассказали в пресс-службе местного комитета по транспорту.