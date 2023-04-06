Следком завел дело из-за смертоносного пожара в Красногвардейском районе

СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти завел уголовное дело из-за пожара в Красногвардейском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что все случилось 6 апреля на проспекте Косыгина. Там произошло возгорание в коммунальной квартире, в результате погибло два жителя — женщины.

В то же время смогли спастись три женщины и мужчина. Что касается погибших, то по предварительной информации, они скончались от отравления угарным газом.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в селе Асово Березовского муниципального округа (Пермский край) ученик пронес с собой в школу нож, с которым напал на другого ученика. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.