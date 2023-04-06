Анонимы «заминировали» свыше 2 тысяч объектов в Петербурге

Вчера, 5 апреля, в правоохранительные органы поступила информация о минирование 2 350 объектов, которые находятся на территории Санкт-Петербурга. Как рассказывает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах, все сообщения пришли на электронные почты нескольких учреждений, а также звонком на один номер телефона.

Со слов источника издания, в сообщениях речь шла о минировании 1 591 образовательного объекта, 252 объектов государственной власти, 413 – торговых, 49 – культурно-массовых, 44 – здравоохранения и одном транспортном.

Эвакуацию решили провести в восьми объектах, в совокупности на улицы пришлось выбежать 314 людям. Полицейские проверили все объекты, взрывчатых предметов там не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти завел уголовное дело из-за пожара в Красногвардейском районе.