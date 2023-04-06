В Красногвардейском районе вор обнес дом на 200 тысяч рублей

Увы, несмотря на то, что вовсю процветает интернет-мошенничество, обычные воры-домушники тоже никуда не делись. Так, 5 апреля в отделение полиции Красногвардейского района пришла пенсионерка 1964 года рождения.

Как рассказывает источник издания в правоохранительных органах, женщины не было дома с 3 по 5 апреля. В этот промежуток времени, по всей видимости, ее и обокрали. Как рассказывает сама же женщина, вор залез в дом через окно на первом этаже, предварительно разбив его.

Заявительница отметила, что дом не ее, а сестры. Из него вор успел стащить три браслета, две цепочки и семь колец. Суммарно украденное оценивается в 200 тысяч рублей.

Видеонаблюдения или охранной сигнализации в доме не было. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что вчера, 5 апреля, в правоохранительные органы поступила информация о минирование 2 350 объектов, которые находятся на территории Санкт-Петербурга.