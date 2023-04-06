Депутаты СРЗП в петербургском парламенте решили покинуть партию

Как стало известно сегодня, 6 апреля, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», которые числятся в петербургском парламенте, решили покинуть партию. Как утверждает руководитель фракции Марина Шишкина, причина заключается в расхождении позиции депутатов и курса партии.

Как она заявила в присутствии СМИ, все депутаты перейдут в новый политический проект, передает ТАСС. В то же время Шишкина выразила благодарность председателю партии Сергею Миронову за длительное время работы и сотрудничества, прокомментировала она, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что 5 апреля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На нем депутат ЗакСа Марина Шишкина заявила, что хочет покинуть пост. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.