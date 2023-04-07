В Петербурге троллейбус налетел на 14-летнего самокатчика

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП на площади Александра Невского, где пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, все случилось 6 апреля в 16:45. Так, на площади Александра Невского водитель троллейбуса по непонятным пока причинам наехал на 14-летнего подростка. Тот передвигался по проезжей части на самокате.

Как итог, несовершеннолетний попал в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Других пострадавших нет.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские Василеостровского района задержали подозреваемого в поджоге машины бывшей жены. В полицию обратилась сама женщина. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.