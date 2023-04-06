В Петербурге мужчина решил поджечь авто своей экс-супруги

Полицейские Василеостровского района задержали подозреваемого в поджоге машины бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 5 апреля текущего года. В полицию поступил сигнал о том, что на улице Железноводской полыхает автомобиль. К месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Они увидели частично выгоревший «Шевроле Авео», принадлежащий 30-летней неработающей даме.

Также на месте происшествия нашли и пластиковую бутылку. По информации полиции, 5 апреля около 00.20 неизвестный мужчина вылил на авто зажигательную смесь, поджег его и ушел.

Потерпевшая же потребовала привлечь к ответственности ее бывшего супруга. В этот же день он был задержан как подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция отыскала нелегальное казино. Оно находилось в трехкомнатной квартире на проспекте Энгельса.