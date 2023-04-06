В Петербурге прикрыли незаконное казино в квартире

В Санкт-Петербурге полиция отыскала нелегальное казино. Оно находилось в трехкомнатной квартире на проспекте Энгельса. Об этом рассказывает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Как выяснилось, в квартире полиция изъяла 19 игровых автоматов и 10 компьютеров, которые также были оборудованы для проведения азартных игр. В момент, когда в квартиру вошла полиция, в казино находились 13 посетителей и два администратора.

Проработать казино успело два месяца, в день на нем владельцы зарабатывали от 50 до 100 тысяч рублей. Клиентов администраторы заманивали через смс-рассылки.

В настоящее время изъятое оборудование для проведения соответствующих экспертиз помещено на склад временного хранения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Ранее сообщалось, что 6 апреля, в 20.28 в петербургское министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) поступил сигнал о пожаре в Колпинском районе.