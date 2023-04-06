В Колпино произошел пожар в четырехэтажном здании

Сегодня, 6 апреля, в 20.28 в петербургское министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) поступил сигнал о пожаре в Колпинском районе. Если быть точнее, то пожар случился на улице Загородной,11.

Как говорит пресс-служба ведомства в своих социальных сетях, пожар случился в четырехэтажном здании. Там происходило тление обшивки вентиляционной камеры на площади 2 квадратных метра.

Уже к 20.59 специалисты ведомства смогли ликвидировать пожар. Информации о пострадавших не было.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее сообщалось, что сегодня, 6 апреля, примерно в 19.33 в петербургское ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре. Как выяснилось, возгорание произошло на улице Академика Лебедева, дом 14/2. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.