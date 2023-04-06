Десять МЧСников тушили BMW

Сегодня, 6 апреля, примерно в 19.33 в петербургское ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре. Как выяснилось, возгорание произошло на улице Академика Лебедева, дом 14/2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Как сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций, на месте происшествия выяснилось, что полыхает автомобиль BMW.

Уже к 19:51 пожар удалось потушить. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что на днях, а именно 4 апреля, в отделение полиции Калининского района Петербурга пришел мужчина. Он утверждал, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.