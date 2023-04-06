Петербуржец отдал лже-сотруднику Центробанка 1,3 миллиона

На днях, а именно 4 апреля, в отделение полиции Калининского района Петербурга пришел мужчина. Он утверждал, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Так, 31 марта ему позвонила неизвестная женщина, которая заявила, что является сотрудницей Центрального банка РФ. Звонившая смогла убедить мужчину в том, что у него с счета пытаются похитить деньги. И вот чтобы их сохранить, нужно было перевести деньги на некий безопасный счет.

Как итог, ущерб составил 1 273 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу Российской Федерации внесен проект закона, предполагающий увеличение максимальных размеров налоговых вычетов на образование для детей. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.