В России могут увеличить налоговый вычет на образование и медицину

В Государственную думу Российской Федерации внесен проект закона, предполагающий увеличение максимальных размеров налоговых вычетов на образование для детей, медицину и приобретение препаратов. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной думы России в среду, 5 апреля.

Для того, чтобы эта мера была предпринята, потребуется внести изменения в статьи Налогового кодекса Российской Федерации. После внесения изменений предельная сумма расходов на выше названные категории, с которой возможно получить налоговый вычет по НДФЛ, с 50 тысяч рублей поднимется до 110 тысяч рублей, говорят в Государственной думе.

Ранее сообщалось, что как стало известно сегодня, 6 апреля, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», которые числятся в петербургском парламенте, решили покинуть партию.

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