В больницах остаются 22 пострадавших от взрыва в кафе на Университетской набережной

Всем пострадавшим от взрыва в кафе на Университетской набережной окажут адресную помощь. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78».

Также губернатор поблагодарил медиков: и тех, кто прибыл на место теракта, и тех, кто принял пострадавших в стационарах. Он подчеркнул, что все они сработали быстро и грамотно.

Что касается пострадавших, то с его слов, сейчас в городских больницах продолжают лечение 22 пострадавших при взрыве. В теракте пострадали не только жители Северной столицы, но и жители Ростова, Омска, Пскова.

Все пострадавшие получат выплаты из федерального бюджета, сказал Беглов.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2023 года в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. К месту происшествия сразу же выехали правоохранительные органы, следственный комитет и криминалисты. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский.

Уже 4 апреля суд арестовал Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в Петербурге. Отметим, что заседание проходило в закрытом от слушателей режиме.