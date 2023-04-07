Заявившие о выходе из партии депутаты СЗРП в Петербурге отказались сдавать мандаты

На днях депутаты ЗакСа Петербурга заявили о выходе из партии «Справедливая Россия – За правду!» (СРЗП). Теперь стало известно, что сдавать свои мандаты при этом они не планируют. Об этом «Ведомостям» сообщила лидер фракции СРЗП в городском парламенте Марина Шишкина.

Ранее стало известно, что 5 апреля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На нем депутат ЗакСа Марина Шишкина заявила, что хочет покинуть пост.

Напомним, что ранее она рассказала, что будет принимать участие в новом политическом проекте, а вот с поста зампредседателя городского парламента хочет уйти.

Через неделю стало известно, что аналогичное решение приняли и остальные депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду!» (СРЗП), представляющие ее в Законодательном собрании Петербурга.

общество политика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Заявившие о выходе из партии депутаты СЗРП в Петербурге отказались сдавать ...
В больницах остаются 22 пострадавших от взрыва в кафе на Университетской ...
Школы Петербурга примут 68,5 тысячи первоклашек
Во всех районах Петербурга появились информационные пункты для будущих ...
Следком обыскивает подрядчиков Фонда капремонта в Петербурге
В Петербурге троллейбус налетел на 14-летнего самокатчика
В Ленобласти студенты техникума не справились с управлением авто и влетели ...
В Петербурге мужчина не хотел отдавать знакомой арендованный автомобиль