Заявившие о выходе из партии депутаты СЗРП в Петербурге отказались сдавать мандаты

На днях депутаты ЗакСа Петербурга заявили о выходе из партии «Справедливая Россия – За правду!» (СРЗП). Теперь стало известно, что сдавать свои мандаты при этом они не планируют. Об этом «Ведомостям» сообщила лидер фракции СРЗП в городском парламенте Марина Шишкина.

Ранее стало известно, что 5 апреля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На нем депутат ЗакСа Марина Шишкина заявила, что хочет покинуть пост.

Напомним, что ранее она рассказала, что будет принимать участие в новом политическом проекте, а вот с поста зампредседателя городского парламента хочет уйти.

Через неделю стало известно, что аналогичное решение приняли и остальные депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду!» (СРЗП), представляющие ее в Законодательном собрании Петербурга.