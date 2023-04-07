В России с коронавирусом госпитализировали свыше тысячи человек

Пока что коронавирус вовсю нас сопровождает: люди продолжают вовсю заболевать, выздоравливать, умирать. Управление Роспотребнадзора Российской Федерации в каждодневном режиме сообщает нам о статистике по этим показателям.

Так, по данным на 7 апреля, госпитализировано 1 167 человек. Это на 1% больше по сравнению с 6 апреля. В то же время выписано в связи с выздоровлением 10 685 человек. Однако этот показатель на 1,8% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

Также известно, что выявлено 8 915 новых случаев COVID-19, кроме этого, подтверждено 38 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в 2025-2030 годах в России могут начать доставлять еду и товары с помощью беспилотников. Об этом рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.