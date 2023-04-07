Петербургская полиция задержала стрелка с Дальневосточного проспекта

Полицией задержан стрелок с Дальневосточного проспекта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что еще 5 апреля в полицию поступила информация о том, что на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта водитель «Мицубиси Паджеро» выстрелил по автомобилю «Дэу Матиз».

Как выяснилось, мужчина стрелял из пневматического оружия. После этого полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве с использованием оружия. Уже 6 апреля полиция задержала подозреваемого.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что петербургские парламентарии решили помочь экспортерам, работающим на иностранных рынках. Помощь будет финансовой. Конечно, круг компаний могли бы расширить, включив компании, которые хотя бы косвенно связаны с разработками на шельфе.