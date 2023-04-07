В Гатчинском районе насмерть сбили пешехода

По факту смертельного ДТП в Гатчинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, все случилось в вечернее время — в 21.40 — 5 апреля на автомобильной дороге «Красное Село — Гатчина – Павловск». ДТП свершилось на 28-м километре. Так, 38-летний мужчина — гражданин одной из среднеазиатских республик — был за рулем автобуса.

Он ехал от поселка Лукаши в сторону деревни Горки. Вне зоны пешеходного перехода он сбил 37-летнего мужчину. Тот от полученных травм скончался на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее сообщалось, что полицией проводится проверка по факту смертельного дорожно-транспортное происшествие на автодороге «Гатчина – Ополье». Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел.